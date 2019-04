Henning Wehland (Foto: Walter) hat bereits eine abwechslungsreiche Karriere hinter sich unter anderem mit H-Blockx und den Söhnen Mannheims. Sein aktuelles Soloalbum heißt „Der letzte an der Bar“. Jetzt gibt Wehland noch ein paar Songs mehr aus und setzt seine Albumtour fort. Am Sonntag, 7. April, 19 Uhr, ist er der letzte an der Bar in der Halle 02 in Heidelberg und singt Storys vom Tresen des Lebens. Karten kosten 33,15 Euro beim RNZ-Ticketservice.