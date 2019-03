Im Rahmen des Musikfestivals Swingin‘ WiWa geben sich am Freitag, 29. März, 20.30 Uhr, im Kulturzentrum Palatin in Wiesloch Top-Gitarristen der Region ein Stelldichein. Zur legendären „Night of Guitars“ kommen neben Organisator Ender Irkdas, bekannt als Don Ender (Foto: Nigra), die Gitarristen Timo Gross, Victor Smolski, Jan Lindqvist, Jochen Seiterle, Jürgen Wacker, Hendrik Schröder und Stefan Rößler. Unterstützt von Schlagzeug, Bass und Sängern wird eine lange Gitarrennacht gefeiert. Karten für 16 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.