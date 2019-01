Vier Jahre Zeit genommen hat sich die Band The Intersphere für ein neues Album. Jetzt gibt es „The Grand Delusion“ mit neuem Bassisten, neuen Musikeinflüssen und etwas rauer im Ton, aber immer noch als Intersphere-Sound erkennbar. Auf der Albumtour schaut das Quartett am Freitag, 18. Januar, 19 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg vorbei. Karten für 21,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.