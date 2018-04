Starhundetrainer Cesar Millan kehr mit einer neuen Edutainmentshow zurück nach Deutschland. „Once upon a Dog“ heißt es am Montag, 16. April, 20 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim. Zusammen mit seiner vierbeinigen Showtruppe (Foto: Elias) erklärt der Hundeflüsterer mit viel Spaß und Humor, wie das Zusammenleben von Hund und Mensch besser klappt, wie aus dem Haustyrannen ein lieber Schoßhund wird. Als Sprachvermittler und Moderator fungiert Jan Köppen. Karten ab 53,15 Euro beim RNZ-Ticketservice