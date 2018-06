Mit einem Doppelkonzert startet das Palatia Jazz Festival 2018 am Freitag, 22. Juni, 19.30 Uhr, in der Gedächtniskirche in Speyer. Die mit einem Echo ausgezeichnete Jazzsängerin Lucia Cadotsch kommt im Trio mit dem Pianisten und Orgelspieler Kit Downes und der Cellistin Lucy Railton. Auf dem Programm ihr Album „Speak Low“ in neuen radikalen Arrangements. Teil zwei des Abends bestreit die Blues-Legende James Blood Ulmer (Foto). Der Gitarrist wird begleitet von „Harmonica Dave“, dem legendären Musiker David A. Barnes von der Memphis Blood Blues Band. Karten von 21 bis 54 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.