Nach elf Jahren Pause hat die Ska-/Rocksteady-/Reggae-Band Dr. Woggle and the Radio wieder ein Album produziert. „Drop bombs to lose“ heißt das Werk, das am Freitag, 13. April, 21 Uhr, bei einer CD-Release-Party mit Konzert im Café Central in Weinheim vorgestellt wird. Auch wenn sich die Band musikalisch weiter entwickelt hat, es wird für das Publikum ein schweißtreibender Abend werden. Karten für 9,80 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice