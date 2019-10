Der Oud-Virtuose Rabih Abou-Khalil (Foto: Radwan) gibt am Mittwoch, 16. Oktober, 20 Uhr, im Rahmen von Enjoy Jazz ein Gastspiel in der Friedenskirche in Heidelberg. Der Grenzgänger zwischen traditioneller arabischer Musik, europäischer Klassik und Jazz wird begleitet von seinen langjährigen Weggefährten: Jarrod Cagwin an Drums und Percussion und dem Akkordeonisten Luciano Biondini. Karten kosten 36,20 Euro beim RNZ-Ticketservice.