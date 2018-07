„Schloss in Flammen“ heißt es am Samstag, 21. Juli, ab 20 Uhr im Schwetzinger Schlossgarten. Im Rahmen des Festivals „Mannheimer Sommer“ kommen das Nationaltheater-Orchester unter Leitung von Alexander Soddy sowie Gesangssolisten in den Schlossgarten mit einem abwechslungsreichen Musik- und Arienprogramm, moderiert von Christian „Chako“ Habekost. Zum Abschluss steht dann das Schwetzinger Schloss beim großen Synchronfeuerwerk in Flammen. Karten ab 24,90 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.