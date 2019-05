Der Stargeiger David Garrett (Foto: Becerra) war schon immer ein Freund von Crossover-Musik und baute damit eine Brücke zur klassischen Musik. Das lebt er auch auf seiner aktuellen „Unlimited“-Tour aus. Begleitet von einer Band und der Neuen Philharmonie Frankfurt präsentiert er am Montag, 27. Mai, 20 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim neu arrangierte Stücke und Höhepunkte seines bisherigen Repertoires über alle Genregrenzen hinweg. Karten ab 67,10 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.