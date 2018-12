Ob „What a Feeling“, „Maniac“ oder „Gloria“, die Songs aus „Flashdance – Das Musical“ sind Kult. Mit dynamischen Tanzszenen, einer innovativen Licht- und LED-Installation und einer berührenden Geschichte um Hauptdarstellerin Alex Owens, die einen Platz in der begehrten Tanzakademie ergattern möchte, kommt die neue Bühnenfassung des Musicals für vier Aufführungen in den Mannheimer Rosengarten: am 28. und 29. Dezember um 20 Uhr sowie am 30. Dezember um 14 und 19 Uhr. Karten ab 47,90 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.