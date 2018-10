Der Kabarettist Michl Müller stellt in seinem neuen Programm klar, wer er ist und was er macht: „Müller... nicht Shakespeare!“ lautet das Motto. Wo Müller draufsteht, kommt auch Müller raus, das heißt Volkes Stimme statt Weltliteratur, aber das lustig wie immer mit dem spitzbübischen Charme des fränkischen „Dreggsaggs“ Michl Müller. Am Sonntag, 14. Oktober, 19 Uhr, ist der Kabarettist zu Gast in der Alten Mälzerei in Mosbach. Karten ab 31,15 Euro beim RNZ-Ticketservice.