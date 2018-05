Mannheim. Die weltbesten FMX-Sportler fliegen wieder durch die SAP-Arena. Die Veranstaltung „Night of the Jumps“ präsentiert am Samstag, 5. Mai, um 19 Uhr erneut internationalen Spitzensport. Bereits zum achten Mal findet die extremste Freestyle Motocross Sportserie dort statt. Zum Finale werden die zehn weltbesten FMX-Athleten um den Europameister-Titel kämpfen. Einlass ist um 17 Uhr. Karten gibt es ab 50,75 Euro beim RNZ-Ticketservice.