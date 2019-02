Ulrich Tukur (Foto: John) ist nicht nur ein bekannter Schauspieler, sondern auch ein Musiker. Mit seiner Band Die Rhythmus Boys ist er auf Tour mit dem Programm „Grüß mir den Mond“. So erklingen am Freitag, 22. Februar, und Samstag, 23. Februar, jeweils 20 Uhr, im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen musikalische Perlen der Nacht, die vom Mond inspiriert sind. Im Stil der Goldenen Zwanziger steht Glenn Millers „Moonlight Serenade“ ebenso auf dem Programm wie Cole Porters „Night and Day“. Karten ab 19 Euro beim RNZ-Ticketservice.