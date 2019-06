Unter dem Motto „Welt der Fantasie“ gastiert die Pferdeshow „Cavalluna“ am Samstag, 29. Juni, 14 & 19 Uhr, sowie am Sonntag, 30. Juni, 14 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena. Umrahmt von einer romantischen Geschichte und eingebunden in eine Musik- und Lichtshow werden die unterschiedlichsten Pferdedressuren in einer mitreißenden Show präsentiert. Melancholische Momente, rasante Action, witzige Comedy-Nummern und elegante Dressuren machen „Cavalluna“ zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Karten von 51,23 bis 91,24 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.