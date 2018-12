Das traditionelle Neujahrsdoppelkonzert der Heidelberger Sinfoniker am Dienstag, 1. Januar, um 15 und 19 Uhr in der Stadthalle Heidelberg steht unter dem Motto „Aufforderung zum Tanz“. Unter Leitung von Michael Hofstetter führen die Sinfoniker ihr Publikum durch die Geschichte der Orchestertänze, von Offenbachs „Cancan“ bis zu Piazzolas „Libertango“. Die Tänzer von „Tango Flores“ Mannheim und der Ballettwerkstatt Heidelberg sorgen für die optische Umsetzung. Und zum Anstoßen auf das neue Jahr gibt es für die Zuschauer in der Pause ein Glas Crémant. Karten von 25 bis 68 Euro beim RNZ-Ticketservice.