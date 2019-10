Das Heidelberger Seglerpaar Dr. Heide und Erich Wilts hat mittlerweile rund 300 000 Seemeilen auf den Meeren rund um den Globus zurückgelegt. Nach dem Verlust ihres Schiffes durch den Tsunami 2011 in Japan gingen die beiden mit Ende 60 einen Schiffneubau an. Mit ihrer Freydis III starteten sie 2012 von Ostfriesland zur dritten Weltumseglung, die sie am Ende 2017 durch die legendäre Nordwestpassage (Foto: Wilts) nördlich von Alaska und Kanada nach Grönland führte. In einem mitreißenden Lichtbildervortrag erzählen die beiden passionierten Segler von ihrem Abenteuer „Von Japan durch die Nordwestpassage“ am Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, in der Musik- und Singschule Heidelberg, Kirchstraße 2. Karten für 12 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice Heidelberg, Neugasse 4-6. www.freydis.de