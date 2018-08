Zum 42. Mal laden die Hirschhorner Ritter am Wochenende, 1./2. September, zu ihrem Ritterfest ein. Die Besucher erleben an den zwei Tagen jeweils ab 11 Uhr auf dem Chateau-Landon-Platz und in der Altstadt eine authentische Zeitreise ins Mittelalter. Da gibt es nicht nur spannende Ritterkämpfe mit historischen Waffen (Foto: Weindl) oder die Möglichkeit, selbst Fechten zu lernen, sondern auch mittelalterliches Alltagsleben mit dem Medicus, Handwerkern, Spielleuten und Spaßmachern. Und im Handwerkerdorf kommen auch junge Besucher auf ihre Kosten bei Mäuseroulette oder Geisterschießen. Eintritt ins Handwerkerdorf 7 Euro, Kinder unter Schwertmaß frei, Programm unter www.hirschhorner-ritter.de.