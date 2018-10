Die Elektropunk-Band Mia feiert den 20. Geburtstag mit einer Tour. „Nie wieder 20“ heißt das Jubiläumsmotto der Formation mit Frontfrau Mieze, live zu erleben am Freitag, 5. Oktober, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim. Karten für 34,25 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.