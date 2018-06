In der neuen fantasievollen Apassionata-Show, die am Samstag, 16. Juni, 15 und 20 Uhr, sowie am Sonntag, 17. Juni, 14 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim gastiert, werden Pferde als „Gefährten des Lichts“ inszeniert. Neue Bühnentechniken und Lichtkonzepte sowie emotionale musikalische Arrangements heben die reiterlichen Höhepunkte hervor und stellen die besondere Verbindung von Mensch und Pferd in den Mittelpunkt. Karten ab 41,24 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.