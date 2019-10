Kreativität noch dazu in Kombination mit Musik kann therapeutische Wirkung haben. Das weiß auch der Psychologe und Folksänger William Fitzsimmons (Foto: Brown). In seinem neuen Album „Mission Bell“, das er im Rahmen von Enjoy Jazz am Dienstag, 8. Oktober, 21 Uhr, im Karlstorbahnhof in Heidelberg vorstellt, verarbeitet er die Trennung von seiner zweiten Frau. Die Trennung fiel in die Produktion, weshalb er das Album nochmals komplett neu in Nashville aufnahm. In seinen melancholisch-zärtlichen Folksongs geht es um Betrug und Enttäuschung, aber auch um Versöhnung und Vergebung. Karten kosten 28,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.