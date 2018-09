Mayito Rivera zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Sängern Kubas. Mit seiner Band Sons of Cuba ist er auf Tour und kommt am Donnerstag, 27. September, 20 Uhr, in den Jazzclub Cave61 im Alten Theater Heilbronn. Die Formation präsentiert eine geballte Ladung perfekter Arrangements sowie eine besondere Verbindung von moderner und klassischer Salsa und Rumba bis hin zu Jazz und Funk. Karten für 26,40 Euro beim RNZ-Ticketservice.