Nach über 50 Jahren auf der Bühne ist Mary Roos (Foto: Pick) zur Grand Dame des deutschen Schlagers gereift. Anfang dieses Jahres hat sie ihren 70. Geburtstag gefeiert – und für sich entschieden, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um die musikalische Karriere zu beenden. Mit ihren aktuellen Album „Abenteuer Unvernunft“ ist Mary Roos auf Abschiedstour und kommt am Samstag, 1. Juni, 20 Uhr, in den Mannheimer Rosengarten. Dabei singt sie dann auch ihre unvergessenen Hits wie „Nur die Liebe lässt uns leben“ und „Aufrecht geh’n“ oder Chansons aus ihrer Zeit in Frankreich. Karten ab 53,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.