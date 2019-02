Seele und Geist werden durch Lachen und Humor beeinflusst. In seinem aktuellen Programm „Lassmalache“ geht Comedian Bülent Ceylan (Foto: Danuser) am Sonntag, 10. Februar, 18 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim diesem therapeutischen Ansatz nach. Da geht es nicht nur um chronische Zwerchfällkrämpfe, Bauchschmerzen oder Lachfalten, sondern auch um Lachen als Waffe, Lachtränen und Humor im allgemeinen. Karten kosten 38,05 Euro beim RNZ-Ticketservice.