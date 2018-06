Für drei Tage verwandelt sich die Innenstadt von Ludwigshafen beim Stadtfest in eine große Veranstaltungsarena. Vom 22. bis 24. Juni wird gefeiert, im Mittelpunkt steht ein 60-stündiges Livemusikprogramm auf drei Bühnen. Dabei geben wieder etliche Stars ein Gastspiel in Ludwigshafen. Songwriter Tim Bendzko (Foto: Sony) gestaltet am Freitag, 22, Juni, ab 22 Uhr ein abendfülldendes Programm, am Samstag schauen DJ Felix Jaehn und Sängerin Namika vorbei, am Sonntag hat Guildo Horn seinen Auftritt. Beim Stadtfest ist der Eintritt frei, Programm unter www.ludwigshafen.de.