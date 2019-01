Für sein neues Album „Multiverse“ hat sich der israelisch-südafrikanische Singer/Songwriter Yoav fünf Jahre Zeit genommen. Material und Eindrücke sammelte er in dieser Zeit in Asien und in Berlin, den Feinschliff bekamen die neuen Songs auf Ibiza. Auf einer Tour stellt Yoav „Multiverse“ live vor, am Donnerstag, 7. Februar, ist er um 21 Uhr zu Gast im Karlstorbahnhof in Heidelberg. Karten kosten 19,70 Euro beim RNZ-Ticketservice.