Zum achten Mal veranstalten die Stadtwerke Heidelberg am Freitag, 27. Juli, ab 19.30 Uhr das Karlsplatzfest mitten in der Stadt unterhalb des Heidelberger Schlosses. Das Bühnenprogramm zu Beginn bringt Livemusik mit Rock- und Popklassikern, Poetry Slam, Tanz und Theater. Höhepunkt des Festes ist gegen 22.30 Uhr wieder eine spektakuläre Projektion auf die Fassade der Akademie der Wissenschaften. Unter dem Motto „weil auch du in Heidelberg entstehst“ werden bei der Lichtshow ausgewählte Projekte der Internationalen Bauausstellung (IBA) Heidelberg sowie Szenen aus den Stadtteilen künstlerisch dargestellt. Der Eintritt ist frei, Programm unter www.karlsplatzfest.de.