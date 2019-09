Noch einmal erleuchtet die Heidelberger Schlossruine im roten Feuerschein, anschließend wird von der Alten Brücke ein Brillantfeuerwerk gezündet: Heidelberg lädt am Samstag, 7. September, zur letzten Schlossbeleuchtung in diesem Jahr ein (Foto: Schwerdt). Bevor der Feuerzauber um 22.15 Uhr beginnt, können die Besucher bereits ab 12 Uhr den Kunsthandwerker- und Bauernmarkt auf dem Kornmarkt besuchen und um 18.15 Uhr der Musik zur Schlossbeleuchtung in der Heiliggeistkirche lauschen. An der Nepomuk-Terrasse bei der Alten Brücke öffnet am Samstag ab 16 Uhr ein Biergarten mit Livemusik. Dort wird am Sonntag, 8. September, ab 12 Uhr auch der erste bayerische Frühschoppen angeboten. https://www.heidelberg-marketing.de/events/highlights/schlossbeleuchtung.html