Ein letztes Mal in diesem Jahr erglüht am Samstag, 1. September, das Heidelberger Schloss im bengalischen Feuer mit anschließendem Brillantfeuerwerk von der Alten Brücke (Foto: Schwerdt). Beginn der Schlossbeleuchtung ist um 22.15 Uhr. Bereits um 12 Uhr öffnet ein Kunsthandwerkermarkt auf dem Kornmarkt, ab 16 Uhr gibt es Livemusik im Biergarten auf der Nepomuk-Terrasse am nördlichen Ende der Alten Brücke. Weitere Infos unter www.heidelberg-marketing.de.