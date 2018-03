Nach einem fulminanten Start 2012 mit dem Album „Mit K“ präsentieren die fünf Jungs von Kraftklub jetzt bereits ihr drittes Studioalbum. „Keine Nacht Für Niemand“ heißt das Werk, eine Referenz an Ton Steine Scherben und andere Vorbilder von den Beatles bis zu Deichkind. Die Formation aus Chemnitz stellt das neue Album live vor und kommt am Samstag, 10. März, 20 Uhr, in den Maimarktclub nach Mannheim. Karten für 36,75 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice