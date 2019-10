Wenn der Magier der Klarinette, Giora Feidman, nach Heidelberg kommt, ist das eine Art Heimspiel. Zum 28. Mal gibt er am Donnerstag, 24. Oktober, in Heidelberg ein Konzert. Um 19.30 Uhr stellt er in der Christuskirche sein aktuelles Musikprojekt vor: „Klezmer for Peace“. Dafür hat Feidman ein Sextett zusammengestellt, dessen Musiker und eine Musikerin ganz unterschiedlicher Nationalität, Religion und Generation sind (Foto: Haeger). So werden auch musikalisch Grenzen überwunden und Kulturen miteinander verbunden, eben Klezmer für den Frieden. Karten von 17 bis 39,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.