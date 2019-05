„Klebstoff“ heißt das dritte Studioalbum von Jasmin Stocker, besser bekannt als Mine (Foto: zg). Es ist in der Region rund um Heidelberg entstanden, genauer in der kleinen Audiowelt in Sandhausen. Nur logisch, dass die zweite Station ihrer Tour die 33-Jährige in ihren Studienort zurückführt: Mannheim. Dort tritt Mine am Freitag, 3. Mai, 21 Uhr in der Alten Feuerwache auf. Zu hören gibt es ihre typische Musik, nischig und mutig, gerade richtig leise und dann wieder laut. Karten für das Konzert gibt es für 26,30 Euro, beim RNZ-Ticketservice.