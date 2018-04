Kabarettist Frederic Hormuth gibt in seinem aktuellen Programm eine klare Anweisung: „Halt die Klappe – wir müssen reden!“ Geredet wird unter anderem über Abendlandretter, Morgenmuffel, Veganer, Helikopter-Eltern oder auch Burnout-Opfer, also Themen quer durch die Gesellschaft. Am Donnerstag, 12. April, 20 Uhr, redet Frederic Hormuth Klartext in der Villa Meixner in Brühl. Karten gibt es für 23 Euro beim RNZ-Ticketservice