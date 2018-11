In der Schlussphase des Enjoy-Jazz-Festivals ist am Mittwoch, 14. November, 20 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof Besuch aus Finnland angesagt. Der Pianist und Komponist Kari Ikonen bringt nicht nur sein Trio mit Olli Rantala am Bass und Markku Ounaskari am Schlagzeug mit, sondern auch das frische Album „Wind, Frost & Radiation“. Das Publikum darf sich auf variantenreiche Klangerkundungen im klassischen Trioformat freuen, verbunden mit wilden improvisatorischen Aufbrüchen. Karten kosten 19,70 Euro beim RNZ-Ticketservice.