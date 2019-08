Dass man als Tubist einen Echo Klassik gewinnen kann, hat Andreas Martin Hofmeir schon bewiesen. Neben der ernsten Variante pflegt der Professor am Mozarteum in Salzburg einen fröhlichen Umgang mit seinem Instrument, denn er hat auch eine kabarettistische Ader. Die lebt er am Freitag, 30. August, 20 Uhr, im Hospitalhof in Mosbach mit seinem Programm „Kein Aufwand Teil 1“ aus. In einer musikalisch-kabarettistischen Lesung schildert Hofmeir in epischer Breite mit lyrischer Würze seinen Kampf mit dem Instrument oder den Schwierigkeiten beim Reisen. Musikalische Unterstützung gibt es von Tim Allhoff am Jazzpiano. Karten kosten 22 Euro beim RNZ-Ticketservice.