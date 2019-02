Die aus Australien stammende und jetzt in Berlin lebende Sängerin Kat Frankie (Foto: Theissen) wollte niemals ein trauriges Gitarrenmädchen sein. Und deshalb hat sie das Album „Bad Behaviour“ produziert mit intimen Songs, aber auch bunten Pop-Melodien. Auf ihrer „Bad Behaviour“-Tour schaut Kat Frankie am Dienstag, 5. März, 20 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg vorbei. Karten kosten 23,70 Euro beim RNZ-Ticketservice.