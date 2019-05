Er ist der King of Dance und seit über 25 Jahren unermüdlich auf der großen Bühne aktiv: DJ Bobo. Jetzt ist er mit seiner neuen Show „KaleidoLuna“ auf Tour und kommt am Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, in die SAP Arena nach Mannheim. Wie immer präsentiert er seine neuen Song und bekannten Hits mit einer großen Kostüm- und Tanzshow und einem außergewöhnlichen Bühnenaufbau. Ein acht Meter hohes Raumschiff ist die Basis für aufwendige Videoprojektionen. Karten ab 41,35 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.