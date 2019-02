Neben Franz Kafkas „Die Verwandlung“ gehört „Der Prozess“ zu seinen bekanntesten Werken. Das Heidelberger Theater bringt das Schicksal von Josef K. in einer Bühnenfassung von Lene Grösch und Moritz Schönecker, der auch Regie führt, auf die Bühne. Josef K. wird grundlos verhaftet, erfährt aber nichts über seine Anklage. Je mehr er sich verteidigen will, desto enger ziehen sich die Schlaufen eines totalitären, entmenschlichten Gesellschaftssystems zusammen. Premiere feiert „Der Prozess“ (Probenfoto: Ohla) am Samstag, 2. März, 19.30 Uhr, im Marguerre-Saal des Theaters. Karten ab 19,70 Euro und weitere Aufführungstermine beim RNZ-Ticketservice.