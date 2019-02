Seit 35 Jahren begleitet Urban Priol (Foto: Palm) kritisch-heiter das politische Leben in Deutschland. Zeit für einen kabarettistischen Rückblick mit spekulativem Ausblick in die Zukunft. Mit seinem Programm „gesternheutemorgen“ kommt Priol am Freitag, 8. Februar, 20 Uhr, in die Stadthalle nach Heidelberg. Neben Kabarettklassikern dürfen sich die Zuschauer auf tagesaktuelles Sofortverwursten von politischen Irrungen und Wirrungen freuen – ganz im lockeren Urban-Priol-Stil. Karten ab 26 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.