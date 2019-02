Mit seinem Programm „Wunschkonzert – Best of Klaviator“ kommt Lars Reichow am Donnerstag, 14. Februar, 20 Uhr, in den Karlstorbahnhof nach Heidelberg. Mit seinem ganzen Potenzial als Kabarettist, Comedian, Pianist und Sänger geht Reichow mit klaren Worten gegen Nationalismus und Rassismus an und legt ein Bekenntnis für ein weltoffenes Denken und Handeln ab. Karten für 27,40 Euro beim RNZ-Ticketservice.