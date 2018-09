Vom Zauberkünstler auf Kindergeburtstagen oder bei Straßenfesten zum bekannten Komiker und Entertainer – diesen Aufstieg hat Ingo Oschmann in 25 Bühnenjahren geschafft. Sein Solo-Jubiläumsprogramm, mit dem er am Samstag, 22. September, 20 Uhr, in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen gastiert, heißt „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß!“. Der Querschnitt durch sein Schaffen wird eine Humorparty mit Pointen im Sekundentakt. Karten kosten 21,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.