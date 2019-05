Die südkoreanische Sängerin Youn Sun Nah (Foto: Sun Yull Nah) besitzt eine der ausdrucksstärksten Stimmen des zeitgenössischen Jazz. Im Rahmen von Enjoy Jazz Summer gastiert sie mit einem Akustik-Trio am Montag, 27. Mai, 20 Uhr, in der Stadthalle in Heidelberg. Im Mittelpunkt steht ihr aktuelles Album „Immersion“. Karten ab 32,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.