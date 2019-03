Sie gehört zu den erfolgreichsten europäischen Jazzsängerinnen: die Norwegerin Silje Nergaard. Mit ihrem neuen Album „For You A Thousand Times“ ist sie auf Tour und kommt am Mittwoch, 27. März, 20 Uhr, in den Heidelberger Karlstorbahnhof. Ihre neuen, sehr persönlichen Songs erzählen von unsichtbaren Verbindungen, Sehnsucht und Liebe. Karten kosten 33,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.