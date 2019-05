Youn Sun Nah (Foto: zg) hat eine große Stimme und ein großes Herz. Die Jazzsängerin steht für Offenheit, Neugierde und Lebenslust. Ihre Konzerte können aber auch schnell zu einem spirituellem Ereignis werden, wenn sie beim Singen Welthits mit ihrem eigenen Stil zu Chansons verfeinert und dabei wie in einem eigenen Kosmos zu schweben scheint. So oder so: Youn Sun Nah ist ein Naturerlebnis. Und dieses Naturerlebnis kommt am Montag, 27. Mai, 20 Uhr, in die Stadthalle nach Heidelberg. Karten für ihr Konzert mit dem neuen Album „Immersion“ gibt es von 32,90 bis 40,60 Euro beim RNZ-Ticketservice.