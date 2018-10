Das Jazz-Label ECM feiert im kommenden Jahr den 50. Geburtstag, die JazzNights von Karsten Jahnke werden 20. Einen Jubiläumsvorgeschmack liefert das Enjoy-Jazz-Festival am Donnerstag, 8. November, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim. Da sorgen gleich zwei ECM-Formationen für einen besonderen Abend. Der in Zürich geboren Pianist Nik Bärtsch bringt mit seiner Band Nik Bärtsch’s Ronin (Foto: Holthaus) das aktuelle Album „Awase“ mit, der New Yorker Pianist Vijay Iyer und sein Sextett präsentieren die neue CD „Far From Over“. Karten für 39,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.