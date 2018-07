Mit „Jazz im Hof“ bietet die Stadtkapelle Buchen im Rahmen ihres 125-jährigen Jubiläums einen Abend der besonderen Art an. Am Samstag, 21. Juli, 19 Uhr, präsentiert sich mit den Windwalkers (Foto: zg) eine Jazzband der Spitzenklasse im urigen Ambiente des Museumshofs inmitten der historischen Altstadt. Die international besetzte Band aus Mannheim fasziniert durch mitreißende Latin-Grooves, ausgefeilte Soli und perfekt ausgeführte Unisono-Passagen. Das mehrfach preisgekrönte Ensemble (u.a. Bucharest International Jazz Competition, Jazzopen Playground Wettbewerb) tourte bereits erfolgreich durch Deutschland, Italien, Frankreich und Rumänien und legt nun sein drittes Album „Adventures“ vor. Als Vorband spielt eine JMK-Allstars Bigband klassischen Bigband-Sound. Karten gibt es für 5 Euro an der Abendkasse.