Die Fernsehsendung „Zimmer frei!“ brachte Götz Alsmann (Foto: zg) zwei Jahrzehnte lang wöchentlich in die deutschen Wohnzimmer. Der 62-Jährige ist aber nicht nur Moderator, sondern vor allem auch ein begnadeter Musiker. Von seinem Können hautnah überzeugen kann man sich am Samstag, 28. September, um 20 Uhr in Bensheim. Dort spielt Alsmann im Parktheater mit seiner Band italienische Schlager in ihrer ganz individuellen Neuinterpretation, garniert mit Einflüssen aus Swing, Exotika und lateinamerikanischen Rhythmen. Wer das ganz live miterleben will, erhält Karten beim RNZ-Ticketservice für 34,50 bis 42 Euro.