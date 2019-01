Er ist Baskettballprofi im Rollstuhl, Model und Stand-up-Comedian: Tan Caglar (Foto: Wulf). In seinem ersten Soloprogramm verkündet er selbstbewusst „Rollt bei mir“. Da geht es vom Armageddon an der Wursttheke über die Anarchie auf dem Parkplatz bis zur Flatrate für Randgruppen. Am Mittwoch, 23. Januar, 20 Uhr, ist Tan Caglar zu Gast im Karlstorbahnhof Heidelberg beim Kabarettfest Carambolage. Karten kosten 20,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.