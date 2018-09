Musikalisch Bunt wie der Indian Summer ist die Indiean Summer Tour, die am Montag, 24. September, 20 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg Station macht. Drei ganz unterschiedliche Indie-Bands und Interpreten prägen das Konzert. Hinter dem New Yorker Indie-Pop-Act Yoke Lore verbirgt sich der Multiinstrumentalist, Tänzer und freie Künstler Adrian Galvin. Das multi-ethnische Sextett Wargirl reist aus Kalifornien an und mischt Funk, Dub, Disco, Garage-Rock und Afrobeat mit politischen Aussagen. Und dann ist da noch ROE, mit bürgerlichem Namen Roisin Donald (Foto: Brown). Die irische Multiinstrumentalisten nennt ihren Indie-Stil „Grumpy Electro Pop“. Karten für 21,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.