Die schwedische Jazzsängerin Ida Sand hat die Songs der kanadischen Folk-Rock-Legende Neil Young für sich entdeckt. Auf ihrem Album „Young at Heart“ interpretiert sie mit jazzig-souliger dunkler Stimme Neil Youngs Klassiker wie „Harvest Moon“ oder „Cinnamon Girl“. Live stellt Ida Sand die Songs am Freitag, 16. März, 20 Uhr, im Karlstorbahnhof in Heidelberg vor. Karten kosten 21,90 Euro beim RNZ-Ticketservice