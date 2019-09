Juno Award, Best American female Bluessinger, Marple Award (Kanadischer Grammy): Shakura S’Aida (Foto: zg) hat schon eine Menge hochkarätiger Blues-Preise abgeräumt. Nun kommt die Blueslady am Donnerstag, 26. September, 20 Uhr, ins Café Central nach Weinheim. Besucher dürfen sich freuen auf ihre Bühnenpräsenz und die soulige Stimme. Auf bezaubernde Stücke aus Blues, Jazz und klassischem R&B. Und auf nette Unterhaltung in Schweizerdeutsch, Französisch oder Englisch. Karten für 20,50 Euro sind beim RNZ-Ticketservice erhältlich.